Мониторинг за прекращением огня в Сирии продолжит Амманский центр

Дананг, 11 ноября. В совместном заявлении президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сообщается, что Амманский мониторинговый центр с участием экспертов из Иордании, РФ и США продолжат вести контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня в Сирии.

Как говорится в заявлении, главы двух государств приветствовали меморандум о принципах, заключенный 8 ноября между РФ, США и иорданским Хашимитским королевством.

«Контроль за соблюдением договоренностей о прекращении огня будет продолжать осуществлять Амманский мониторинговый центр с участием экспертов Иорданского Хашимитского королевства, РФ и США», — отмечается в заявлении.

Ранее Путин и Трамп подтвердили решимость нанести поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»11 в Сирийской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.