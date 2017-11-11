Путин и Трамп подтвердили важность зон деэскалации в Сирии

Дананг, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп подтвердили важность зон деэскалации в Сирийской республике. Как говорится в совместном заявлении лидеров двух государств, в кулуарах саммита АТЭС Путин и Трамп обсудили ход реализации решения о создании юго-западной зоны деэскалации в Сирии.

Как отмечается в документе, президенты РФ и США «подтвердили важность зон деэскалации в качестве временной меры по снижению насилия в Сирии, выполнению договоренностей о прекращении боевых действий, улучшению беспрепятственного гуманитарного доступа и созданию условий для окончательного политического урегулирования конфликта».

Ранее Путин и Трамп подтвердили решимость нанести поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике.

В середине сентября Россия, Турция и Иран по итогам переговоров в Астане объявили о создании зон деэскалации к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска — в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией — в провинции Даръа, а также в провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.