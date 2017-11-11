Путин пообщался с президентом Мексики в рамках саммита АТЭС

Мехико, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился со своим мексиканским коллегой Энрике Пеньи Ньето в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом рассказал журналистам глава МИД Мексики Луис Видегарай.

Министр не стал уточнять, о чем конкретно говорили лидеры двух государств.

​Видегарай также заявил, что мексиканский лидер встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Глава мексиканского МИД добавил, что главы двух стран вместе пришли на торжественный ужин лидеров стран АТЭС.

En Danang, Vietnam, con los presidentes @EPN y Vladimir Putin. México en APEC expande mercados para el comercio. pic.twitter.com/ntJauSUcTF — Luis Videgaray Caso (@LVidegaray) November 10, 2017

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогли пообщаться во второй день саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананг во время церемонии фотографирования. Президенты РФ и США подтвердили решимость нанести поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.