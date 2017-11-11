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Новости Сирии
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Политика
Путин пообщался с президентом Мексики в рамках саммита АТЭС
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    Путин пообщался с президентом Мексики в рамках саммита АТЭС

    10:00  11 Ноября 2017
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    Путин пообщался с президентом Мексики в рамках саммита АТЭС

    Мехико, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился со своим мексиканским коллегой Энрике Пеньи Ньето в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме. Об этом рассказал журналистам глава МИД Мексики Луис Видегарай.

    Министр не стал уточнять, о чем конкретно говорили лидеры двух государств.

    ​Видегарай также заявил, что мексиканский лидер встретился с американским президентом Дональдом Трампом. Глава мексиканского МИД добавил, что главы двух стран вместе пришли на торжественный ужин лидеров стран АТЭС.

    Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин и Дональд Трамп смогли пообщаться во второй день саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананг во время церемонии фотографирования. Президенты РФ и США подтвердили решимость нанести поражение запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»1 в Сирийской республике. 

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #атэс #мексика
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