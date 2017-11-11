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Новости Сирии
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Путин и Трамп заявили о приверженности суверенитету и целостности Сирии
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    Путин и Трамп заявили о приверженности суверенитету и целостности Сирии

    9:45  11 Ноября 2017  /обновлено: 10:00  11 Ноября 2017
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    Путин и Трамп заявили о приверженности суверенитету и целостности Сирии

    Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Соответствующее заявление главы государств сделали после переговоров в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

    «Президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», — говорится в документе по итогам встречи.

    Путин и Трамп также призвали конфликтующие стороны принять участие в женевском политическом процессе и «поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха», сообщает РИА Новости. 

    Напомним, ранее стало известно, что главам России и США все же удалось пообщаться «на ходу» во время саммита АТЭС, несмотря на то, что официальная встреча двух лидеров так и не была согласована.

    В субботу Путин и Трамп сделали ряд совместных заявлений. В частности, ранее они заявили о том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #путин #сирия #трамп #атэс
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