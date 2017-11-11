Путин и Трамп заявили о приверженности суверенитету и целостности Сирии

Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Сирии. Соответствующее заявление главы государств сделали после переговоров в кулуарах саммита АТЭС во Вьетнаме.

«Президенты подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости, единству, территориальной целостности и светскому характеру Сирии в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254», — говорится в документе по итогам встречи.

Путин и Трамп также призвали конфликтующие стороны принять участие в женевском политическом процессе и «поддержать усилия, направленные на обеспечение его успеха», сообщает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что главам России и США все же удалось пообщаться «на ходу» во время саммита АТЭС, несмотря на то, что официальная встреча двух лидеров так и не была согласована.

В субботу Путин и Трамп сделали ряд совместных заявлений. В частности, ранее они заявили о том, что конфликт в Сирии не имеет военного решения.