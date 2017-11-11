Путин и Трамп подтвердили решимость нанести поражение ИГ в Сирии

Дананг, 11 ноября. Президент Российской Федерации Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе встречи на полях саммита АТЭС во Вьетнаме подтвердили решимость нанести поражение ИГ1 в Сирийской республике.

«Сегодня президент Путин и президент Трамп в ходе встречи на полях конференции стран-членов АТЭС в Дананге (Вьетнам) подтвердили свою решимость нанести поражение ИГ в Сирии», — говорится в совместном заявлении лидеров двух государств.

Ранее Путин и Трамп одобрили совместное заявление по сирийскому вопросу после краткого общения в кулуарах саммита АТЭС.

Накануне сообщалось, что президент США 10 ноября досрочно покинул торжественный прием в честь участников саммита, не дождавшись встречи с Владимиром Путиным.

«Исламское государство»1 (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

1 Организация запрещена на территории РФ.