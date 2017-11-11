Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Лавров и Тиллерсон обсудили совместное урегулирование конфликта в Сирии
Новости Сирии
Путин и Трамп заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин и Трамп заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения

    9:28  11 Ноября 2017  /обновлено: 9:58  11 Ноября 2017
    33

    Путин и Трамп заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения

    Дананг, 11 ноября. Конфликт в Сирии не имеет военного решения. Соответствующее заявление в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме сделали президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

    Лидеры двух государств подтвердили, что нужно искать способ окончательного политического урегулирования сирийского конфликта в рамках женевского процесса.

    «Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения», — сообщается в заявлении.

    В документе отмечается, что разрешение ситуации в Сирии «должно быть найдено в рамках женевского процесса, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», пишет РИА Новости.

    Путин и Трамп также упомянули недавнее заявление сирийского президента Башара Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Они подтвердили, что данные шаги требуют полного выполнения резолюции, в том числе конституционной реформы и проведение свободных и справедливых выборов под надзором ООН.

    Напомним, также Путин и Трамп в рамках саммита АТЭС сделали заявление о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #сирия #трамп #атэс
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

        9:02   11 Ноября 2017
        47
        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        ЕС предложил Казахстану наладить отношения с Россией и Китаем

        9:00   11 Ноября 2017
        38
        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        6:28   11 Ноября 2017
        49
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45