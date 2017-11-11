Путин и Трамп заявили, что конфликт в Сирии не имеет военного решения

Дананг, 11 ноября. Конфликт в Сирии не имеет военного решения. Соответствующее заявление в рамках саммита АТЭС во Вьетнаме сделали президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп.

Лидеры двух государств подтвердили, что нужно искать способ окончательного политического урегулирования сирийского конфликта в рамках женевского процесса.

«Президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения», — сообщается в заявлении.

В документе отмечается, что разрешение ситуации в Сирии «должно быть найдено в рамках женевского процесса, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254», пишет РИА Новости.

Путин и Трамп также упомянули недавнее заявление сирийского президента Башара Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Они подтвердили, что данные шаги требуют полного выполнения резолюции, в том числе конституционной реформы и проведение свободных и справедливых выборов под надзором ООН.

Напомним, также Путин и Трамп в рамках саммита АТЭС сделали заявление о приверженности суверенитету и территориальной целостности Сирии.