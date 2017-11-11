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Новости Сирии
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Политика
Сирия: авиабаза «Хмеймим» работает в обычном режиме
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    Сирия: авиабаза «Хмеймим» работает в обычном режиме

    9:07  11 Ноября 2017  /обновлено: 9:14  11 Ноября 2017
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    Сирия: авиабаза «Хмеймим» работает в обычном режиме

    Москва, 11 ноября. Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии функционирует в обычном режиме. По словам представителя авиабазы, никаких «нападений» на российских военных в провинции Латакия не было.

    «Никаких «нападений» на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было,  — сказал он. — Авиабаза «Хмеймим» функционирует в обычном режиме».

    Ранее портал Al Masdar сообщал, что террорист-смертник направил в колонну военных «заполненный взрывчаткой автомобиль». При этом, источники в сирийских войсках сообщили, что взрыв действительно был, но не из-за атаки боевиков. 

    Напомним, ранее российские военные специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России за сутки разминировали и уничтожили 525 взрывоопасных предметов в сирийском Дейр-эз-Зоре. 

     

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия
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