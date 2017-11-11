Сирия: авиабаза «Хмеймим» работает в обычном режиме

Москва, 11 ноября. Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии функционирует в обычном режиме. По словам представителя авиабазы, никаких «нападений» на российских военных в провинции Латакия не было.

«Никаких «нападений» на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия (Сирия) не было, — сказал он. — Авиабаза «Хмеймим» функционирует в обычном режиме».

Ранее портал Al Masdar сообщал, что террорист-смертник направил в колонну военных «заполненный взрывчаткой автомобиль». При этом, источники в сирийских войсках сообщили, что взрыв действительно был, но не из-за атаки боевиков.

Напомним, ранее российские военные специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России за сутки разминировали и уничтожили 525 взрывоопасных предметов в сирийском Дейр-эз-Зоре.