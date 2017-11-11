Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

Москва, 11 ноября. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию ряда СМИ о нападении террористов на колонну военных РФ в Сирийской республике.

Ранее представитель авиабазы РФ «Хмеймим» в Сирии сообщил, что никаких «нападений» на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия не было.

Как сообщал портал Al Masdar, боевики объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», которое входит в состав «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявили о подрыве колонны российских военных неподалеку от авиабазы «Хмеймим» в Сирии. При этом военный источник рассказал Al-Masdar News, что в Латакии действительно произошел взрыв, но не в результате диверсии боевиков.

Напомним, ранее ВКС РФ провели массированную воздушную подготовку для наземной операции сирийской армии в трех регионах — провинциях Идлиб, Алеппо и Хама.

1 Организация запрещена на территории РФ.