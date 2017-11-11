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Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии
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    Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

    9:02  11 Ноября 2017  /обновлено: 10:20  11 Ноября 2017
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    Минобороны опровергло информацию об атаке боевиков на колонну военных РФ в Сирии

    Москва, 11 ноября. Министерство обороны Российской Федерации опровергло информацию ряда СМИ о нападении террористов на колонну военных РФ в Сирийской республике.

    Ранее представитель авиабазы РФ «Хмеймим» в Сирии сообщил, что никаких «нападений» на российских военнослужащих или транспортных автоколонн в провинции Латакия не было.

    Как сообщал портал Al Masdar, боевики объединения «Хайят Тахрир аш-Шам», которое входит в состав «Джебхат ан-Нусры1» (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявили о подрыве колонны российских военных неподалеку от авиабазы «Хмеймим» в Сирии. При этом военный источник рассказал Al-Masdar News, что в Латакии действительно произошел взрыв, но не в результате диверсии боевиков. 

    Напомним, ранее ВКС РФ провели массированную воздушную подготовку для наземной операции сирийской армии в трех регионах — провинциях Идлиб, Алеппо и Хама.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #сирия #хмеймим #минобороны рф
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