Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле

Манила, 11 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в деловом саммите АСЕАН в Маниле, который пройдет с 12 по 14 ноября. Об этом сообщил председатель бизнес-консультативного совета АСЕАН Джои Консепсьон.

«Мы также пригласили и лидеров нескольких других стран из АСЕАН и за его пределами. Участие этих лидеров и целого ряда экспертов в наших пяти форумах – свидетельство важности создания благосостояния для всех в АСЕАН», — отметил он в заявлении, опубликованном на сайте оргкомитета АСЕАН.

Кроме российского премьер-министра, участие в деловом саммите примут главы и лидеры 20 государств. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также на саммите выступит в Маниле генсек ООН Антониу Гуттереш.

Всего в форуме примут участие порядка 280 предпринимателей, экспертов и бизнесменов. На форуме обсудят развитие инфраструктуры, вопросы безопасности и стандартизации регистрации предприятий. Кроме того, поговорят о проблемах существования малого бизнеса в условиях интеграции.