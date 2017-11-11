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Политика
Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле
Политика
Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле
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    Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле

    8:54  11 Ноября 2017
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    Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле

    Манила, 11 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев примет участие в деловом саммите АСЕАН в Маниле, который пройдет с 12 по 14 ноября. Об этом сообщил председатель бизнес-консультативного совета АСЕАН Джои Консепсьон.

    «Мы также пригласили и лидеров нескольких других стран из АСЕАН и за его пределами. Участие этих лидеров и целого ряда экспертов в наших пяти форумах – свидетельство важности создания благосостояния для всех в АСЕАН», — отметил он в заявлении, опубликованном на сайте оргкомитета АСЕАН.

    Кроме российского премьер-министра, участие в деловом саммите примут главы и лидеры 20 государств. Среди них - президент США Дональд Трамп, премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Также на саммите выступит в Маниле генсек ООН Антониу Гуттереш.

    Всего в форуме примут участие порядка 280 предпринимателей, экспертов и бизнесменов. На форуме обсудят развитие инфраструктуры, вопросы безопасности и стандартизации регистрации предприятий. Кроме того, поговорят о проблемах существования малого бизнеса в условиях интеграции.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #медведев #саммит #асеан
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