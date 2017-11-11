Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме

Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп смогли пообщаться во второй день саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананг во время церемонии фотографирования.

Фотографирование происходило у конфцеренц-центра гостиницы «Интерконтиненталь», куда президенты прибыли для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС, сообщает РИА Новости. Накануне в пятницу Путин и Трамп смогли лишь обменяться рукопожатиями.

Напомним, планировавшаяся встреча Дональда Трампа и Владимира Путина так и не была согласована. С американской стороны начали поступать противоречивые сообщения, стали распространяться слухи, что встреча не состоится. Однако, как утверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, президенты так или иначе должны были «пересечься» в кулуарах саммита.