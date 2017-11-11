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Политика
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Политика
Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме
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    Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме

    8:27  11 Ноября 2017  /обновлено: 8:29  11 Ноября 2017
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    Путин и Трамп пообщались «на ногах» на саммите АТЭС во Вьетнаме

    Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп смогли пообщаться во второй день саммита АТЭС во вьетнамском городе Дананг во время церемонии фотографирования.

    Фотографирование происходило у конфцеренц-центра гостиницы «Интерконтиненталь», куда президенты прибыли для участия в первом рабочем заседании лидеров АТЭС, сообщает РИА Новости. Накануне в пятницу Путин и Трамп смогли лишь обменяться рукопожатиями.

    Напомним, планировавшаяся встреча Дональда Трампа и Владимира Путина так и не была согласована. С американской стороны начали поступать противоречивые сообщения, стали распространяться слухи, что встреча не состоится. Однако, как утверждал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, президенты так или иначе должны были «пересечься» в кулуарах саммита.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #трамп #атэс
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