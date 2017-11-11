В КНДР рассказали, при каких условиях могут состояться переговоры с США

Нью-Йорк, 11 ноября. Северная Корея не будет вести переговоров о своей ядерной или ракетной программе, пока США полностью не прекратят свою враждебную политику в отношении Пхеньяна. С таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступил постпред КНДР при организации Ча Сон Нам.

«КНДР не будет вести переговоры по поводу своего ядерного оружия или баллистических ракет, пока враждебная политика и ядерные угрозы США в адрес КНДР полностью не прекратятся», — заявил Ча Сон Нам.

Дипломат подчеркнул, что Северная Корея собирается одновременно наращивать ядерный потенциал и развивать экономику. При этом Пхеньян собирается «идти до конца» и не отклоняться от выбранного пути.

Напомним, в четверг глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что совместные военные учения США и Японии вблизи границ КНДР могут спровоцировать Пхеньян на ядерный удар.