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В КНДР рассказали, при каких условиях могут состояться переговоры с США
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    В КНДР рассказали, при каких условиях могут состояться переговоры с США

    8:15  11 Ноября 2017
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    В КНДР рассказали, при каких условиях могут состояться переговоры с США

    Нью-Йорк, 11 ноября. Северная Корея не будет вести переговоров о своей ядерной или ракетной программе, пока США полностью не прекратят свою враждебную политику в отношении Пхеньяна. С таким заявлением на заседании Генассамблеи ООН выступил постпред КНДР при организации Ча Сон Нам.

    «КНДР не будет вести переговоры по поводу своего ядерного оружия или баллистических ракет, пока враждебная политика и ядерные угрозы США в адрес КНДР полностью не прекратятся», — заявил Ча Сон Нам.

    Дипломат подчеркнул, что Северная Корея собирается одновременно наращивать ядерный потенциал и развивать экономику. При этом Пхеньян собирается «идти до конца» и не отклоняться от выбранного пути.

    Напомним, в четверг глава комитета Совета Федерации России по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что совместные военные учения США и Японии вблизи границ КНДР могут спровоцировать Пхеньян на ядерный удар.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #кндр #переговоры #ядерная программа #ракетная программа
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