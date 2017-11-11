Трамп подошел поздороваться с Путиным на первом рабочем заседании АТЭС

Дананг, 11 ноября. Лидер США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поприветствовали друг друга на первом рабочем заседании глав стран участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, американский президент зашел в помещение позже Владимира Путина. Обмен рукопожатиями состоялся, когда Трамп обходил овальный стол, за которым уже рассаживались остальные участники встречи.

Напомним, саммит АТЭС начался во вьетнамском городе Дананг накануне и завершится сегодня. Ранее сообщалось, что президент США 10 ноября досрочно покинул торжественный прием в честь участников саммита, не дождавшись встречи с Владимиром Путиным.