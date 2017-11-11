Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле
Политика
Трамп подошел поздороваться с Путиным на первом рабочем заседании АТЭС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Трамп подошел поздороваться с Путиным на первом рабочем заседании АТЭС

    8:09  11 Ноября 2017
    36

    Трамп подошел поздороваться с Путиным на первом рабочем заседании АТЭС

    Дананг, 11 ноября. Лидер США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин поприветствовали друг друга на первом рабочем заседании глав стран участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Дананге. Об этом сообщают «Известия».

    По данным издания, американский президент зашел в помещение позже Владимира Путина. Обмен рукопожатиями состоялся, когда Трамп обходил овальный стол, за которым уже рассаживались остальные участники встречи.

    Напомним, саммит АТЭС начался во вьетнамском городе Дананг накануне и завершится сегодня. Ранее сообщалось, что президент США 10 ноября досрочно покинул торжественный прием в честь участников саммита, не дождавшись встречи с Владимиром Путиным.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #дональд трамп #россия #сша #атэс
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        6:28   11 Ноября 2017
        49
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        935
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        853