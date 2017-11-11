Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Дмитрий Медведев выступит на деловом саммите АСЕАН в Маниле
Новости Сирии
Сирия: российские военные доставили школьникам подарки от детей из РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российские военные доставили школьникам подарки от детей из РФ

    8:39  11 Ноября 2017
    47

    Сирия: российские военные доставили школьникам подарки от детей из РФ

    Латакия, 11 ноября. Российские военные привезли сирийским школьникам подарки от детей из РФ. Гостинцы были доставлены в Восточную Гуту (пригород Дамаска), где создана зона деэскалации.

    Об этом сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Александр Сергеев. По его словам, в Восточной Гуте, находящейся на границе боевых действий, сейчас бедственное положение, боевики не пропускают в населенный пункт сирийские правительственные машины, поэтому доставить сюда учебные пособия практически невозможно.

    «Мы прибыли сюда, чтобы боевое братство привезло из Москвы (подарки)… детям, которые учатся в этой школе. Здесь очень бедственное положение, и сейчас школьники благодарят своих московских друзей за эти подарки», — отметил Сергеев.

    Российские военные доставили в школу в Восточной Гуте посылки с канцелярскими принадлежностями, необходимыми для учебного процесса, а также письма с пожеланиями мира от российских детей, пишет РИА Новости.

    Сирия: российские военные доставили школьникам подарки от детей из РФ

    Ручек, тетрадей, бумаги в школе действительно не хватает.

    «Сейчас нам пока не хватает самого элементарного: тетрадей, ручек, то есть самых основ. Здесь около 500 человек сегодня учится. У нас здесь пока серьезные проблемы во всем, но мы стараемся их решать», — рассказала учительница школы в Восточной Гуте Маис Келяф.

    В ответ сирийские школьники собираются отправить российским детям рисунки.

    Накануне российские военные также доставили около двух тонн гуманитарной помощи мирному населению в населенный пункт Шараклия в провинции Хомс.

    Напомним, на майских переговорах в Астане между Россией, Ираном и Турцией было заключено соглашение по созданию четырех зон деэскалации в Сирии. Сейчас функционируют три из них: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе города Хомс.

    Автор: Татьяна Барашкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #гуманитарная помощь #восточная гута #подарки
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        6:28   11 Ноября 2017
        49
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        935
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        853