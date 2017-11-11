Сирия: российские военные доставили школьникам подарки от детей из РФ

Латакия, 11 ноября. Российские военные привезли сирийским школьникам подарки от детей из РФ. Гостинцы были доставлены в Восточную Гуту (пригород Дамаска), где создана зона деэскалации.

Об этом сообщил представитель российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) Александр Сергеев. По его словам, в Восточной Гуте, находящейся на границе боевых действий, сейчас бедственное положение, боевики не пропускают в населенный пункт сирийские правительственные машины, поэтому доставить сюда учебные пособия практически невозможно.

«Мы прибыли сюда, чтобы боевое братство привезло из Москвы (подарки)… детям, которые учатся в этой школе. Здесь очень бедственное положение, и сейчас школьники благодарят своих московских друзей за эти подарки», — отметил Сергеев.

Российские военные доставили в школу в Восточной Гуте посылки с канцелярскими принадлежностями, необходимыми для учебного процесса, а также письма с пожеланиями мира от российских детей, пишет РИА Новости.

Ручек, тетрадей, бумаги в школе действительно не хватает.

«Сейчас нам пока не хватает самого элементарного: тетрадей, ручек, то есть самых основ. Здесь около 500 человек сегодня учится. У нас здесь пока серьезные проблемы во всем, но мы стараемся их решать», — рассказала учительница школы в Восточной Гуте Маис Келяф.

В ответ сирийские школьники собираются отправить российским детям рисунки.

Накануне российские военные также доставили около двух тонн гуманитарной помощи мирному населению в населенный пункт Шараклия в провинции Хомс.

Напомним, на майских переговорах в Астане между Россией, Ираном и Турцией было заключено соглашение по созданию четырех зон деэскалации в Сирии. Сейчас функционируют три из них: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе города Хомс.