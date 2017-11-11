Зять Трампа призвал уволить 20% сотрудников CNN

Вашингтон, 11 ноября. За неверное освещение президентских выборов и предвыборной гонки в США в 2016 году нужно уволить 20% сотрудников CNN, заявил зять и советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Такое мнение он высказал на встрече с руководством Time Warner, сообщает Wall Street Journal. Впоследствии в Белом доме сообщили, что предложение было высказано не всерьез.

Напомним, американские СМИ постоянно критикуют политику Дональда Трампа и, в частности, обвиняют его в связях с Россией. Дональд Трамп неоднократно называл сообщения CNN, ABC, NBC и CBS «фейковыми новостями». Словосочетание стало настолько популярно, что словарь английского языка Collins English Dictionary признал его словом 2017 года.