Росалкогольрегулирование отрицает неполадки в работе системы поставок алкоголя

Москва, 11 ноября. Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета производства и продажи спиртосодержащей продукции работает исправно, сбоев не было, заявил представитель Росалкогольрегулирования Александр Куликов.

«Система ЕГАИС работает в штатном режиме. Никаких сбоев не зафиксировано. Жалоб от участников рынка на работу системы не поступало», — приводит его слова ТАСС.

Комментарий Росалкогольрегулирования спровоцировали сообщения о жалобах на сбои в работе ЕГАИС компаний, производящих алкоголь. По их словам, неполадки вызывали задержки поставок товара в розничные сети.

Источники ТАСС эту информацию подтвердили, подчеркнув, что проблемы с ЕГАИС возникли у всех производителей алкогольной продукции. Так, в Heineken система стала зависать с 11 утра в пятницу и фиксировала отгрузки с задержкой около двух часов. Представители розничных сетей также сообщили, что ЕГАИС «зависает» порядка трех дней.

Напомним, ЕГАИС была введена в России в 2006 году. Система нацелена на учет производства этилового спирта и алкогольной продукции. С 1 июля 2016 года розничные магазины посредством ЕГАИС должны фиксировать не только оптовые закупки алкоголя, но и продажи частным покупателям.

Ранее депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о запрете производства и продажи в России порошкового алкоголя.