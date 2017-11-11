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Росалкогольрегулирование отрицает неполадки в работе системы поставок алкоголя
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    Росалкогольрегулирование отрицает неполадки в работе системы поставок алкоголя

    7:45  11 Ноября 2017
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    Росалкогольрегулирование отрицает неполадки в работе системы поставок алкоголя

    Москва, 11 ноября. Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учета производства и продажи спиртосодержащей продукции работает исправно, сбоев не было, заявил представитель Росалкогольрегулирования Александр Куликов.

    «Система ЕГАИС работает в штатном режиме. Никаких сбоев не зафиксировано. Жалоб от участников рынка на работу системы не поступало», — приводит его слова ТАСС.

    Комментарий Росалкогольрегулирования спровоцировали сообщения о жалобах на сбои в работе ЕГАИС компаний, производящих алкоголь. По их словам, неполадки вызывали задержки поставок товара в розничные сети.

    Источники ТАСС эту информацию подтвердили, подчеркнув, что проблемы с ЕГАИС возникли у всех производителей алкогольной продукции. Так, в Heineken система стала зависать с 11 утра в пятницу и фиксировала отгрузки с задержкой около двух часов. Представители розничных сетей также сообщили, что ЕГАИС «зависает» порядка трех дней.

    Напомним, ЕГАИС была введена в России в 2006 году. Система нацелена на учет производства этилового спирта и алкогольной продукции. С 1 июля 2016 года розничные магазины посредством ЕГАИС должны фиксировать не только оптовые закупки алкоголя, но и продажи частным покупателям.

    Ранее депутаты Госдумы РФ в первом чтении приняли законопроект о запрете производства и продажи в России порошкового алкоголя.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #россия #алкоголь #егаис
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