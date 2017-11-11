Пять человек пострадали во время крупного пожара на пищевом комбинате в Финляндии

Хельсинки, 11 ноября. Не менее пяти человек пострадали во время пожара в финском городе Ранстила. Об этом сообщает Yle.

По данным издания, огонь уже охватил около шести тысяч квадратных метров на территории предприятия. На борьбу с пожаром направлено 60 огнеборцев из числа сотрудников местной пожарной части. В настоящее время известно о пяти пострадавших.

Сообщается, что внутри горящего помещения находится емкость с аммиаком. Существует опасность того, что резервуар взорвется.