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Пять человек пострадали во время крупного пожара на пищевом комбинате в Финляндии
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    Пять человек пострадали во время крупного пожара на пищевом комбинате в Финляндии

    7:40  11 Ноября 2017
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    Пять человек пострадали во время крупного пожара на пищевом комбинате в Финляндии

    Хельсинки, 11 ноября. Не менее пяти человек пострадали во время пожара в финском городе Ранстила. Об этом сообщает Yle.

    По данным издания, огонь уже охватил около шести тысяч квадратных метров на территории предприятия. На борьбу с пожаром направлено 60 огнеборцев из числа сотрудников местной пожарной части. В настоящее время известно о пяти пострадавших.

    Сообщается, что внутри горящего помещения находится емкость с аммиаком. Существует опасность того, что резервуар взорвется.

    Автор: Виталий Малясев
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    #пожар #финляндия #пострадавшие
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