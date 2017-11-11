В результате ударов арабской коалиции по Йемену пострадали 10 человек

Сана, 11 ноября. В результате авиаударов возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции в столице Йемена пострадали 10 человек. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

По данным издания, коалиция нанесла по Сане два авиаудара. В результате пострадали 10 человек, состояние двоих оценивается как тяжелое. Разрушены семь жилых домов. Власти были вынуждены эвакуировать местных жителей.

По сообщению Газеты.ru, целью ударов стало министерство обороны Йемена. После атаки самолеты не покинули воздушное пространство страны и продолжили кружить над военным ведомством.