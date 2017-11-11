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Экс-президентам США могут урезать пенсии
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    Экс-президентам США могут урезать пенсии

    7:21  11 Ноября 2017
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    Экс-президентам США могут урезать пенсии

    Вашингтон, 11 ноября. Пенсия бывших президентов США может быть сокращена до 200 тысяч долларов в год. Такое намерение огласили в пятницу члены американского Конгресса.

    Голосование за соответствующий законопроект пройдет на следующей неделе, сообщает The Washington Examiner. Сейчас пенсия экс-президентов составляет порядка 205 тысяч долларов в год.

    Инициатором законопроекта стал республиканец Джоди Хайс. По его словам, в помощи налогоплательщиков экс-президенты не нуждаются, поэтому налоги, взимаемые на их пенсию, нужно сократить.

    Законопроект предполагает сокращение не только пенсий, но и других бюджетных средств, которые выделяются на расходы бывших американских лидеров. В частности, размер суммы, предоставляемой экс-президентам на аренду офиса и зарплату сотрудников, предлагается уменьшить сначала до 500 тысяч долларов в год, через пять лет – до 350 тысяч, еще через пять – до 250 тысяч.

    Кроме того, выдвинута инициатива автоматически сокращать пособия бывших президентов, если их дополнительные доходы больше 400 тысяч долларов в год.

    Нынешняя инициатива Джоди Хайса не является новаторской. В октябре аналогичный законопроект был представлен сенатором Джони Эрнст, которая отмечала, что просить налогоплательщиков оплачивать расходы бывших американских президентов «возмутительно», поскольку экс-лидеры зарабатывают миллионы долларов на мемуарах и чтении лекций. Сенатский комитет предложение Джони Эрнст одобрил.

    Автор: Татьяна Барашкова
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    #сша #пенсия #экс-президент
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