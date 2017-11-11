Бывший министр обороны арестован в Южной Корее

Сеул, 11 ноября. В Южной Корее суд санкционировал арест бывшего главы Минобороны страны Ким Кван Чжина. Об этом сообщает Yonhap News.

Бывшего главу военного ведомства обвиняют в причастности к манипуляциям общественным мнением при прежнем президенте Южной Кореи Ли Мен Баке.

Также Ким Кван Чжина обвиняют в злоупотреблении властью, допущении вмешательства в военный уголовный кодекс и использовании офицеров для пропаганды режима Ли Мен Бака в интернете, сообщает Газета.ru.

Суд принял решение об аресте Ким Кван Чжина, так как посчитал, что оставаясь на свободе, бывший министр может попытаться уничтожить доказательства своей вины.