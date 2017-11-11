Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
В результате ударов арабской коалиции по Йемену пострадали 10 человек
Весь мир
Бывший министр обороны арестован в Южной Корее
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Бывший министр обороны арестован в Южной Корее

    7:13  11 Ноября 2017
    60

    Бывший министр обороны арестован в Южной Корее

    Сеул, 11 ноября. В Южной Корее суд санкционировал арест бывшего главы Минобороны страны Ким Кван Чжина. Об этом сообщает Yonhap News.

    Бывшего главу военного ведомства обвиняют в причастности к манипуляциям общественным мнением при прежнем президенте Южной Кореи Ли Мен Баке.

    Также Ким Кван Чжина обвиняют в злоупотреблении властью, допущении вмешательства в военный уголовный кодекс и использовании офицеров для пропаганды режима Ли Мен Бака в интернете, сообщает Газета.ru.

    Суд принял решение об аресте Ким Кван Чжина, так как посчитал, что оставаясь на свободе, бывший министр может попытаться уничтожить доказательства своей вины.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #арест #южная корея #министр обороны
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

        6:28   11 Ноября 2017
        49
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        935
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        853