Журова рассказала, кому могут принадлежать полученные WADA допинг-тесты

Москва, 11 ноября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) могло получить данные тестирования непрофессиональных спортсменов из Московской антидопинговой лаборатории. Об этом со ссылкой на олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту, депутата ГД РФ Светлану Журову сообщает ТАСС.

Депутат прокомментировала сообщение WADA о получении электронного файла, в котором якобы содержится база данных допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории с января 2012-го по август 2015 года.

«Надо понять, что в этой базе данных, имеют ли эти допинг-тесты отношение к спорту высших достижений», — отметила Журова.

Спортсменка подчеркнула, что в лаборатории могли проводиться тесты не по заказу WADA и не имеющие отношения к сборным. Спортсмены любители не тестируются WADA, но их имена есть в базе данных лаборатории.

Напомним, накануне Газета.ru сообщила о заявлении президента WADA Крэйга Риди. Чиновник рассказал о получении базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Риди подчеркнул, что новые данные помогут усилить «требование к российским властям» с тем, чтобы они согласились с результатами расследования.