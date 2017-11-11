Киев рассказал о скором визите инспекторов из США в Крым

Киев, 11 ноября. Инспекционная группа США прибудет на юго-восток Украины и в Крым для мониторинга военно-политической ситуации. Об этом говорится в распространенном украинским Генштабом сообщении.

Инспекционная группа состоит из представителей США, Канады и Дании. По сообщению Генштаба ВС Украины, эксперты должны посетить военные части и подразделения в зоне конфликта в Донбассе, а также на территории Крыма.

«Кроме того, американская сторона включила в район инспекции территорию Автономной Республики Крым, что является очередным свидетельством непризнания США аннексии полуострова Российской Федерацией», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко объявил об обнаружении на территории Украины недалеко от границы с Россией разведывательного подразделения одной из стран НАТО.