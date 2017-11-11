Путин посетил первое рабочее заседание глав стран АТЭС

Дананг, 11 ноября. Президент России Владимир Путин прибыл на первое рабочее заседание глав входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) стран, сообщает РИА Новости.

Заседание проходит в гостинице «Интерконтиненталь». Помимо участия в заседании президент также посетит рабочий завтрак глав стран АТЭС.

Ранее Владимир Путин провел на полях саммита АТЭС встречу с президентом Мексики Энрике Пенья Ньето. Об этом со ссылкой на микроблог главы МИД Мексики Луиса Видегарая сообщает Газета.ru.

В сообщении о встрече двух лидеров министр отметил, что Мексика расширяет рынки для торговли в АТЭС.