Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Весь мир
Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом

    5:56  11 Ноября 2017
    58

    Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом

    Токио, 11 ноября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму во время игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Запись происшествия размещена в сервисе YouTube.

    На кадрах видно, что Абэ выбив мяч из песчаной ловушки, пытается с разбегу выскочить на твердую почву. Ему это удается, но уже наверху японский премьер внезапно начинает заваливаться назад. Упав в яму, Синдзо Абэ сделал ловкий кувырок и быстро поднялся на ноги. Со второй попытки японский премьер успешно выбрался на газон.

    Напомним, Дональд Трамп и Синдзо Абэ сыграли в гольф во время визита президента США в Японию в начале ноября. В игре также участвовал профессиональный гольфист Хидэки Мацуямой, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #трамп #абэ #падение #гольф
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        Путин показал Трампу медвежью хватку: Кадыров оценил видео встречи глав РФ и США

        20:36   10 Ноября 2017
        45
        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        Задержан сын хозяйки квартиры, с которой началось обрушение дома в Ижевске

        17:52   10 Ноября 2017
        935
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        853
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7779