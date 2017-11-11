Абэ упал в яму во время игры в гольф с Трампом

Токио, 11 ноября. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ упал в яму во время игры в гольф с президентом США Дональдом Трампом. Запись происшествия размещена в сервисе YouTube.

На кадрах видно, что Абэ выбив мяч из песчаной ловушки, пытается с разбегу выскочить на твердую почву. Ему это удается, но уже наверху японский премьер внезапно начинает заваливаться назад. Упав в яму, Синдзо Абэ сделал ловкий кувырок и быстро поднялся на ноги. Со второй попытки японский премьер успешно выбрался на газон.

Напомним, Дональд Трамп и Синдзо Абэ сыграли в гольф во время визита президента США в Японию в начале ноября. В игре также участвовал профессиональный гольфист Хидэки Мацуямой, сообщает Газета.ru.