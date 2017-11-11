Адвокаты Флинна опровергли сообщения о его связи с Турцией

Вашингтон, 11 ноября. Адвокаты бывшего советника Дональда Трампа Майка Флинна опровергли публикацию The Wall Street Journal о том, что Флинн обсуждал с властями Турции выдачу проповедника Фетхуллаха Гюлена за 15 млн долларов. Об этом сообщает Politico.

С опровержением выступили адвокаты Майка Флинна Стивен Энтони, Роберт Келнер и Брайан Смит. Защитники назвали обвинения «ложными» и «возмутительными».

Напомним, имя Майка Флинна фигурирует в расследовании дела о «российском вмешательстве» в президентские выборы и о связях Дональда Трампа с Россией. Также Флинна подозревают в лоббировании интересов правительства Турции.

Ранее также сообщалось, что спецпрокурор США Роберт Мюллер ведет расследование о возможной причастности бывшего советника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майка Флинна к планированию передачи Турции исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.