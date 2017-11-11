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Украина
В Сети появилось видео с кричащим на сотрудницу аэропорта Саакашвили
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    В Сети появилось видео с кричащим на сотрудницу аэропорта Саакашвили

    5:14  11 Ноября 2017
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    В Сети появилось видео с кричащим на сотрудницу аэропорта Саакашвили

    Киев, 11 ноября. В Сети появилось видео, на кадрах которого бывший губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили кричит на сотрудницу аэропорта Борисполь. Запись размещена в сервисе YouTube.

    Возмущение политика вызвала ситуация с его сыном. Саакашвили утверждает, что 11-летнего мальчика задержали, а потом «бесхозно выкинули на улицу».

    Между тем украинские пограничники сообщили, что сына Михаила Саакашвили задержали, так как ребенка в аэропорту не встречал никто из близких родственников или иных уполномоченных лиц.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #саакашвили #аэропорт
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