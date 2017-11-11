Читателей западных СМИ впечатлил российский боевой робот «Нерехта»

Москва, 11 ноября. Читатели СМИ в США и Великобритании обсудили возможности российского боевого робота «Нерехта». Мнение комментаторов приводит РИА Новости.

Роботизированный комплекс «Нерехта» оснащается бронированным корпусом и гусеничным шасси. Длина платформы 2,5 м, ширина — 1,6 м, высота — 0,9м. Комплекс может снабжаться различными моделями пулеметов или автоматическим гранатометом АГ-30М. В будущем «Нерехту» планируют вооружить противотанковыми ракетами.

Зарубежные пользователи отметили преимущества российского боевого робота, указав на малые габариты и небольшую стоимость комплекса. По мнению пользователя stderr, «Нерехта» быстро завоюет популярность на рынке вооружений и в случае столкновения с российским роботом танкам США будет нечего ему противопоставить.

Другие пользователи отметили, что теперь Соединенные Штаты будут вынуждены потратить миллиарды долларов на то, чтобы сократить отставание в роботизированном вооружении. Другие пользователи решили, что США вряд ли смогут догнать Россию.

«Пока в США обсуждают этические вопросы, русские быстро продвигаются и получают технологический перевес в военных технологиях. Если так пойдет дальше, места для обсуждений не будет — только русские роботы!», — цитирует пользователя Marc King агентство.

Нашлись и те, кто осудил толерантную политику в США и восхитились усилением российской армии.