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Читателей западных СМИ впечатлил российский боевой робот «Нерехта»
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    Читателей западных СМИ впечатлил российский боевой робот «Нерехта»

    4:30  11 Ноября 2017
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    Читателей западных СМИ впечатлил российский боевой робот «Нерехта»

    Москва, 11 ноября. Читатели СМИ в США и Великобритании обсудили возможности российского боевого робота «Нерехта». Мнение комментаторов приводит РИА Новости.

    Роботизированный комплекс «Нерехта» оснащается бронированным корпусом и гусеничным шасси. Длина платформы 2,5 м,  ширина — 1,6 м, высота — 0,9м. Комплекс может снабжаться различными моделями пулеметов или автоматическим гранатометом АГ-30М. В будущем «Нерехту» планируют вооружить противотанковыми ракетами.

    Зарубежные пользователи отметили преимущества российского боевого робота, указав на малые габариты и небольшую стоимость комплекса. По мнению пользователя stderr, «Нерехта» быстро завоюет популярность на рынке вооружений и в случае столкновения с российским роботом танкам США будет нечего ему противопоставить.

    Другие пользователи отметили, что теперь Соединенные Штаты будут вынуждены потратить миллиарды долларов на то, чтобы сократить отставание в роботизированном вооружении. Другие пользователи решили, что США вряд ли смогут догнать Россию.

    «Пока в США обсуждают этические вопросы, русские быстро продвигаются и получают технологический перевес в военных технологиях. Если так пойдет дальше, места для обсуждений не будет — только русские роботы!», — цитирует пользователя Marc King агентство.

    Нашлись и те, кто осудил толерантную политику в США и восхитились усилением российской армии.

    «Дядя Сэм совсем сошел с ума, нанимает в армию трансвеститов, пока русский медведь набирает силу», — посетовал пользователь Bill Smith.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #роботы #армия #вооружение
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