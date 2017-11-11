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Украина
Украинский дипломат поддержал Польшу в борьбе с бандеровщиной
Украина
Украинский дипломат поддержал Польшу в борьбе с бандеровщиной
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    Украинский дипломат поддержал Польшу в борьбе с бандеровщиной

    3:59  11 Ноября 2017
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    Украинский дипломат поддержал Польшу в борьбе с бандеровщиной

    Киев, 11 ноября. Польша стала первой западной страной, давшей отпор попыткам насаждения радикальной националистической идеологии на Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-глава информационного департамента украинского МИД политолог Олег Волошин.

    По мнению Волошина, выступая против бандеровщины, Польша не устраивает «атаку на Украину», а пытается поддержать позицию миллионов украинских граждан.

    «Извините, для моей Украины, как я ее вижу, это не атака, а, наоборот, поддержка той позиции, которую разделяю я и миллионы моих сограждан», — заявил политолог.

    Волошин подчеркнул, что Польша первой из западных партнеров Украины показала готовность «давать по голове», за националистический курс, который при поддержке украинского правительства пытается проводить часть элиты страны.

    Напомним, ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Варшава останется стратегическим партнером Киева, несмотря на существующие разногласия.

    Автор: Алексей Громов
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    #бандеровцы #польша #украина #волошин
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