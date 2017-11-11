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ОБСЕ изучает требование Минюста США к телеканалу RT
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    ОБСЕ изучает требование Минюста США к телеканалу RT

    3:37  11 Ноября 2017  /обновлено: 3:39  11 Ноября 2017
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    ОБСЕ изучает требование Минюста США к телеканалу RT

    Вена, 11 ноября. ОБСЕ изучает ситуацию с требованием о регистрации в качестве иностранного агента, которое Минюст США направил телеканалу RT. Об этом со ссылкой на старшего советника представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Анну Лундбладх  сообщает РИА Новости.

    «Мы не получали официального запроса от России по данному вопросу, но мы этим занимаемся», — заявила Лундбладх.

    Напомним, 9 ноября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что телеканал намерен в суде доказать незаконность требования Минюста США зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Симоньян подчеркнула, что требование министерства противоречит принципам свободы слова и демократии.

    Автор: Виталий Малясев
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    #сша #обсе #rt
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