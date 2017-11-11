Киев, 11 ноября. Польша останется стратегическим партнером Украины, и двусторонние отношения между странами продолжат развиваться. Об этом в эфире украинского телевидения заявил глава МИД страны Павел Климкин.

«Наши отношения будут развиваться. Польша будет оставаться стратегическим партнером Украины», — заявил Климкин.

Климкин подчеркнул, что обе страны «постепенно выйдут на понимание». Но министр отметил, что не уверен, будет ли понимание «общим».

Кроме того глава МИД Украины заявил, что Польша желает «отойти в политике от логики христианских ценностей». По мнению Климкина такой путь «никуда не ведет».

Напомним, ранее посол Украины в Варшаве Андрей Дещица призвал Польшу считаться с украинским видением истории. Дипломат отметил, что это видение изменилось после 2014 года, сообщает RT.

Дещица также посетовал, что есть «новые факты и события», которые политики и историки в Польше не готовы воспринимать.