Двухдневный траур по погибшим из-за взрыва в жилом доме начался в Удмуртии

Ижевск, 10 ноября. В полночь в Удмуртии начался двухдневный траур по погибшим в результате частичного разрушения многоэтажного дома в столице республики. Указ об объявлении траура накануне подписал глава региона Александр Бречалов.

«Погибли люди, имеются пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 11 и 12 ноября 2017 года в Удмуртской Республике днями траура», — говорится в документе.

С полуночи в Удмуртии отменены концерты и развлекательные мероприятия, на телевидении не будут показывать развлекательные телепередачи и рекламу.

Напомним, частичное обрушение многоквартирного дома произошло 9 ноября около 16:40 по местному времени (15:40 мск) из-за взрыва. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе два ребенка.