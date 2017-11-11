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Общество
Двухдневный траур по погибшим из-за взрыва в жилом доме начался в Удмуртии
Общество
Двухдневный траур по погибшим из-за взрыва в жилом доме начался в Удмуртии
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    Двухдневный траур по погибшим из-за взрыва в жилом доме начался в Удмуртии

    2:34  11 Ноября 2017
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    Двухдневный траур по погибшим из-за взрыва в жилом доме начался в Удмуртии

    Ижевск, 10 ноября. В полночь в Удмуртии начался двухдневный траур по погибшим в результате частичного разрушения многоэтажного дома в столице республики. Указ об объявлении траура накануне подписал глава региона Александр Бречалов.

    «Погибли люди, имеются пострадавшие. Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю объявить 11 и 12 ноября 2017 года в Удмуртской Республике днями траура», — говорится в документе.

    С полуночи в Удмуртии отменены концерты и развлекательные мероприятия, на телевидении не будут показывать развлекательные телепередачи и рекламу.

    Напомним, частичное обрушение многоквартирного дома произошло 9 ноября около 16:40 по местному времени (15:40 мск) из-за взрыва. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе два ребенка.

    Автор: Виталий Малясев
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