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Посольство России назвало отказ НАТО от сотрудничества по Афганистану «медвежьей услугой»
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    Посольство России назвало отказ НАТО от сотрудничества по Афганистану «медвежьей услугой»

    2:19  11 Ноября 2017
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    Посольство России назвало отказ НАТО от сотрудничества по Афганистану «медвежьей услугой»

    Лондон, 10 ноября. НАТО оказало себе медвежью услугу, заморозив сотрудничество с Россией по Афганистану. Об этом со ссылкой на запись посольства России в Великобритании в соцсети Twitter сообщает RT.

    «Несмотря на то что альянс НАТО сам себе оказал медвежью услугу, заморозив сотрудничество с Россией по Афганистану, Москва помогает Кабулу в двустороннем порядке поставками оружия и обучением военнослужащих», — говорится в сообщении.

    Напомним, ранее МИД России призвал власти Афганистана расследовать авиаудар ВВС США в провинции Кундуз, в результате которого погибли 10 человек. Дипведомство подчеркнуло, что США и НАТО продолжают отрицать причастность к авиаудару, несмотря на то что факт гибели мирных жителей подтверждают эксперты ООН.

    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #сша #афганистан #нато
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