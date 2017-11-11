Посольство России назвало отказ НАТО от сотрудничества по Афганистану «медвежьей услугой»

Лондон, 10 ноября. НАТО оказало себе медвежью услугу, заморозив сотрудничество с Россией по Афганистану. Об этом со ссылкой на запись посольства России в Великобритании в соцсети Twitter сообщает RT.

«Несмотря на то что альянс НАТО сам себе оказал медвежью услугу, заморозив сотрудничество с Россией по Афганистану, Москва помогает Кабулу в двустороннем порядке поставками оружия и обучением военнослужащих», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД России призвал власти Афганистана расследовать авиаудар ВВС США в провинции Кундуз, в результате которого погибли 10 человек. Дипведомство подчеркнуло, что США и НАТО продолжают отрицать причастность к авиаудару, несмотря на то что факт гибели мирных жителей подтверждают эксперты ООН.