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Трамп оказался не готов к переговорам с Путиным — Пушков
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    Трамп оказался не готов к переговорам с Путиным — Пушков

    1:57  11 Ноября 2017
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    Трамп оказался не готов к переговорам с Путиным — Пушков

    Москва, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп оказался не готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Дананге, поскольку был «связан по рукам и ногам». Такое мнение в микроблоге в социальной сети Twitter высказал возглавляющий комиссию Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

    «Встреча лидеров России и США в Дананге стала рекордной по краткости. К переговорам Трамп оказался не готов — он связан по рукам и ногам», — написал Сенатор.

    Пушков подчеркнул, что маятник отношений России и США завис в крайней точке негативной фазы.

    Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретились во время официальной фотосессии в национальных костюмах. Глава Белого дома  подошел к российскому президенту, после чего два лидера пожали друг другу руки.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #россия #сша #трамп #встреча #саммит атэс
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