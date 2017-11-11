Москва, 10 ноября. Президент США Дональд Трамп оказался не готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным на саммите АТЭС в Дананге, поскольку был «связан по рукам и ногам». Такое мнение в микроблоге в социальной сети Twitter высказал возглавляющий комиссию Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

«Встреча лидеров России и США в Дананге стала рекордной по краткости. К переговорам Трамп оказался не готов — он связан по рукам и ногам», — написал Сенатор.

Пушков подчеркнул, что маятник отношений России и США завис в крайней точке негативной фазы.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретились во время официальной фотосессии в национальных костюмах. Глава Белого дома подошел к российскому президенту, после чего два лидера пожали друг другу руки.