S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне «B-/B»

Киев, 10 ноября. Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-».

Краткосрочный суверенный рейтинг страны в национальной и иностранной валютах агентство подтвердило на уровне «В». Прогноз по обоим рейтингам стабильный.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о преодолении экономического кризиса, несмотря на торговую блокаду. Глава государства не уточнил, кто и при каких обстоятельствах устроил торговую блокаду Украине. При этом Порошенко заявил о «кардинальном росте» экономики страны.