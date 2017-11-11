Пользователи соцсетей осудили грубо высказавшегося о смерти Задорнова блогера

Москва, 10 ноября. Пользователи соцсетей осудили неосторожное высказывание популярного блогера Юрия Хованского о смерти писателя Михаила Задорнова.

Популярный видеоблогер и стендап-комик высказался о смерти писателя в сервисе микроблогов Twitter. Хованский отметил, что ему «не жалко» Задорнова, поскольку тот «отрекся от юмора» и в последнее время «пропагандировал только ненависть» по отношению к представителям сексуальных меньшинств, украинцам, американцам и либералам.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на выпад блогера. Многие посчитали, что поднимать свою популярность на смерти человека неприемлемо. Другие в грубой форме указали на несоразмерность творчества Хованского и Задорнова.

Позже блогер заявил, что не собирался глумиться над смертью писателя.

«Смысл был не в том, что я глумлюсь над смертью, а в том, что я отказываюсь проявлять эмпатию по отношению к человеку, который эту самую эмпатию испытывал крайне избирательно», — написал Юрий Хованский.

В ответ пользователи отметили, что Хованский начал оправдываться и предположили, что блогер сам в ближайшее время может покинуть бренный мир из-за цирроза печени.