«Чакра» раздора: в Индии на бывшую российскую атомарину проникли американцы

8 ноября исполнилось ровно 9 лет со дня аварии на российской гвардейской атомной подводной лодке К-152 «Нерпа» проекта 971И.

«Нерпа», в буквальном смысле дитя «лихих девяностых», оказалась кораблем сложной судьбы. Кораблем, который до сих пор преподносит неприятные сюрпризы.

Впрочем, давайте обо всем по порядку.

Гвардейский недострой

Началась эта история с того, что ВМФ СССР к 1970-м годам выработал требования к атомным подводным лодкам третьего поколения. Одним из таких требований стало создание многоцелевой атомарины с корпусом, выполненным из титана. Это не только позволило бы существенно увеличить предельную глубину погружения корабля, но и «ужать» его водоизмещение, а также уменьшить магнитное поле. Таким образом, использование титана позволяло советским подлодкам третьего поколения существенно нарастить свою скрытность, а значит и неуязвимость.

Идея титановой многоцелевой атомарины третьего поколения была реализована в подлодках проекта 945, шифр «Барракуда». Но, при всех своих плюсах, титановые «Барракуды» оказались крайне трудоемкими и дорогими в постройке единицами.

Исходя из этого, в 1976 году СКБ-143 «Малахит» приступило к проектированию атомарины с корпусом из маломагнитной стали. Результатом данной работы стало появление многоцелевой атомной подлодки третьего поколения проекта 971, шифр «Щука-Б». Лодки именно этого проекта стали основным типом многоцелевых атомных субмарин в современном российском флоте, придя на смену устаревшим лодкам проекта 671РТМК «Щука».

Удивительно, но задуманные как удешевленный вариант «Барракуд» «Щуки-Б» оказались более скрытными, чем титановые лодки. Это открытие наделало немало шума в Штатах. Военно-морской аналитик Норман Полмар на заседании в Конгрессе США в 1997 году мрачно объявил: «Впервые с того времени, как мы спустили на воду «Наутилус» [первая американская атомная подлодка — А.С.], возникла ситуация, когда у русских в море есть субмарины, которые тише наших».

Перманентная истерика в отношении новейших российских АПЛ сотрясала военно-морские учреждения США до тех пор, пока американские аналитики не убедились, что запланированную серию из 25 «Щук-Б» увязшая в политико-экономических проблемах Россия просто не «потянет»…

В 1983–93 годах успели заложить 20 «Щук-Б». Из них достроили 14. Пожалуй, наиболее драматичной история достройки оказалась как раз у К-152, заложенной на стапелях Амурского судостроительного завода в конце 1991 года под заводским номером 518.

Исходно предполагалось, что «сто пятьдесят вторая», получившая также имя «Нерпа», вступит в строй уже к 1996 году. Однако тотальное недофинансирование заставило недостроенную лодку надолго «зависнуть» на стапелях.

4 декабря 1997 года К-152 неожиданно обзавелась… гвардейским Андреевским флагом с выведенной из состава Флота атомной подводной лодки проекта 675 К-56. Что любопытно, сама «старушка» К-56 получила гвардейский флаг (отнюдь не Андреевский) в 1967 году по наследству от прославившейся в годы Великой Отечественной подлодки С-56, ставшей в 1975-м кораблем-музеем.

Засекреченная авария

Несмотря на обретенные гвардейский флаг и звание, «Нерпа» продолжала украшать собой завод. Достраивать лодку было банально не на что. Какое-то время кораблестроители всерьез размышляли, а не утилизировать ли гвардейский недострой?

С этими мечтами покончил визит на завод в октябре 1999 года Владимира Путина. Премьер-министр осмотрел лодку и объявил, что ее необходимо достроить. Но и после этого финансов на ввод в строй «Нерпы» страна изыскать не смогла.

Дело сдвинулось с мертвой точки только после поездки в январе 2004 года в Индию министра обороны РФ Сергея Иванова. В ходе того визита было подписано соглашение о приобретении индийской стороной тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» и перестройке его в авианосец «Викрамадитья». Также индийцы закупали у РФ для авианосца палубную авиацию и получали право после достройки получить в лизинг две «Щуки-Б».

Но затянувшаяся перестройка «Горшкова»–«Викрамадитьи» поглотила столько денег, что в итоге для Индии была достроена лишь одна атомарина — уже знакомая нам К-152 «Нерпа». При этом Амурский судостроительный завод не смог выдержать оговоренные с индийской стороной сроки постройки лодки.

Доделанная в экспортном, т.е. в значительно упрощенном варианте «Нерпа» 24 июня 2006 года была спущена на воду, но на испытания смогла отправиться лишь через 2 года. 31 октября 2008-го атомарина совершила первое погружение.

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8 ноября 2008 года «Нерпа» под командованием капитана 1-го ранга Дмитрия Лаврентьева вышла в море на учебные торпедные стрельбы. На борту лодки в этот момент находилось 208 человек — втрое больше штатного экипажа, что объяснялось необходимостью проведения испытаний и отладки корабельных систем. К-152 уже готовилась атаковать мишень, в роли которой выступал БПК «Адмирал Трибуц», когда случилась трагедия.

Внезапно во втором отсеке лодки произошло несанкционированное срабатывание системы пожаротушения. Не все из находившихся в отсеке успели надеть кислородные аппараты, а из тех, кто все же надел, не все успели их включить. Итог оказался печален — 20 погибших. Еще 21 человек получил ожоги дыхательных путей, пострадали от удушья или обморожения.

Последующее разбирательство выявило неожиданный факт — в системе пожаротушения «Нерпы» вместо малотоксичного (но дорогого) тетрафтордибромэтана оказался крайне ядовитый (но зато дешевый) тетрахлорэтилен. Ответа на вопрос, как такая подмена стала возможной, общественность так и не узнала. Итоговому акту комиссии по расследованию аварии был присвоен гриф «Совершенно секретно». В число обвиняемых попали командир лодки и трюмный машинист старшина Дмитрий Гробов. Трижды против них возбуждалось дело и трижды же обвиняемые признавались невиновными.

На восстановление корабля пришлось потратить 1,9 млрд рублей. Торжественная церемония передачи корабля в лизинг индийцам состоялась только 23 января 2012 года. Общая стоимость контракта составила 900 млн долларов. ВМС Индии получили «Нерпу» на 10 лет и немедленно переименовали ее в S 72 Chakra.

По инициативе индийцев на церемонию передачи корабля был приглашен и Дмитрий Лаврентьев… 4 апреля 2012 года в Вишакхапатнаме подлодка была официально принята на вооружение индийских ВМС. Казалось, что на этом все проблемы с «Нерпой»–«Чакрой» закончились. Но это только казалось.

«Как ревнивая жена»

Впрочем, до поры до времени все было прекрасно. «Чакра», ставшая уже вторым отечественным атомоходом, переданным в лизинг индийцам и получившим такое название, исправно несла службу в составе ВМС Индии. Одновременно в Нью-Дели не забывали о своем желании заполучить у России еще одну субмарину.

Так, в конце 2015 года индийские представители поговаривали, что они не прочь приобрести новейшую российскую АПЛ проекта 885. Когда Россия ясно дала понять, что не собирается ни с кем делиться «Ясенем», индийцы предложили иной вариант — передать им в лизинг после модернизации еще одну «Щуку-Б». Это предложение Москву, судя по всему, устроило, и переговоры постепенно стали переходить в практическую стадию. Вот тут-то в роли форс-мажорного обстоятельства и «всплыла» вновь К-152.

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В начале октября 2017 года индийские СМИ опубликовали информацию, согласно которой S 72 Chakra при невыясненных обстоятельствах получила серьезные повреждения обтекателя носовой антенны гидроакустического комплекса. Невнятные объяснения индийцев российскую сторону не устроили.

Для освидетельствования состояния атомарины в конце месяца в Вишакхапатнам прибыла группа российских специалистов. После чего в прессу утекла совершенно скандальная информация. В нарушение условий лизинга и не поставив в известность Россию, индийцы допустили на борт «Щуки-Б» представителей ВМС США!..

По мнению опрошенных Федеральным агентством новостей российских офицеров-подводников, вряд ли ознакомительная экскурсия по К-152 позволила американцам добыть какие-то сведения чрезвычайной важности. Скорее всего, дело ограничилось получением поверхностного, чисто визуального представления о техническом уровне российских АПЛ конца 90-х годов.

Куда серьезнее — сам прецедент нарушения индийской стороной условий договора о лизинге. Нет сомнений, что после него устоявшийся формат российско-индийского военно-технического сотрудничества может претерпеть серьезные изменения.

Складывающуюся вокруг «Нерпы»–«Чакры» ситуацию прокомментировал военный эксперт и один из руководителей журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

— Алексей Петрович, к чему может привести устроенная американцам индийцами экскурсия по «Щуке-Б»?

— Лодка имеет свои определенные научно-технические заделы и секреты. Допуск на «Чакру» американских специалистов может быть расценен как грубейшее нарушение лизингового договора. Если факт нарушения условий договора о лизинге будет подтвержден, то, скорее всего, условия этого договора будут пересмотрены. Не исключен варианта с отзывом подводной лодки. Считаю, что российская сторона имеет полное право на подобный шаг.

— Есть информация, что помимо «Чакры» индийцы организовали американцам также посещение авианосца «Викрамадитья». Случай, хоть для России и неприятный, но не столь скандальный. Все же бывший тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» полностью принадлежит Индии. Чем можно объяснить столь странное потакание индийцев Соединенным Штатам?

— Думаю, что причины подобного поведения индийской стороны следует искать в продолжающемся сближении России с Китаем и Ираном. Особенно Нью-Дели раздражает наше военно-техническое сотрудничество с КНР. Фигурально выражаясь, индийцы сейчас ведут себя как ревнивая жена.