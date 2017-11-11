Мощный взрыв прогремел в отеле в Хьюстоне

Хьюстон, 11 ноября. Мощный взрыв прогремел в отеле Whitehall в центре Хьюстона (штат Техас, США). Сообщается о двух пострадавших.

Как сообщает ABC13, взрыв прогремел во время ремонтных работ. По предварительным данным, пострадали двое рабочих. У одного — тяжелые ранения, у второго лишь травма руки. В помещении во время ЧП находился еще один рабочий. По данным СМИ, он не пострадал.

За взрывом последовал пожар. Сейчас на месте ЧП работают экстренные службы. Спасатели обесточили здание. Улицы вокруг отеля перекрыты.