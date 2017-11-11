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Новости Сирии
Алеппо: «Тахрир аш-Шам» вернули под контроль Аль-Рашидию после контратаки на САА
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    Алеппо: «Тахрир аш-Шам» вернули под контроль Аль-Рашидию после контратаки на САА

    0:48  11 Ноября 2017
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    Алеппо: «Тахрир аш-Шам» вернули под контроль Аль-Рашидия после контратаки на САА

    Алеппо (Сирия), 11 ноября. В пятницу отряды антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» начали контрнаступление в южной сельской местности провинции Алеппо, ориентируясь на позиции Сирийской армии (САА) в городе Аль-Рашидия, сообщило агентство Al-Masdar.

    Боевики начали штурм позиций САА по западному периметру Аль-Рашидии. После нескольких часов боевых действий группа джихадистов сумела прорвать линию фронта сирийской армии и вернуть город.

    Как отмечает агентство, за последние две недели город Аль-Рашидия не менее четырех раз переходил от боевиков к САА и обратно. Другие источники пока не подтвердили данную информацию.

    Алеппо: «Тахрир аш-Шам» вернули под контроль Аль-Рашидия после контратаки на САА

    Автор: Олеся Волкова
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    #сирия #алеппо #саа #тахрир аш-шам #аль-рашидия
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