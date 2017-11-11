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#Соцсети
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Украина
Текст резолюции ООН по миротворцам в Донбассе фактически готов — Климкин
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    Текст резолюции ООН по миротворцам в Донбассе фактически готов — Климкин

    0:22  11 Ноября 2017
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    Текст резолюции ООН по миротворцам в Донбассе фактически готов — Климкин

    Киев, 11 ноября. Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Об этом в пятницу заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

    В эфире телеканала «Интер» Климкин сообщил, что беседовал со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в результате чего были согласованы основные параметры общей позиции.

    «У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой», — сообщил глава МИД Украины.

    Текст резолюции ООН по миротворцам в Донбассе фактически готов — Климкин

    США выступили с инициативой ввести на территорию Донбасса 20 тыс. международных миротворцев. Ожидается, сообщала «Газета.ру», что в ближайшее время Вашингтон обсудит это предложение с российской стороной.

    Полномочный представитель Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, в свою очередь, что озвученная Вашингтоном численность миротворческого контингента превышает «разумную необходимость».

    Автор: Олеся Волкова
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    #донбасс #украина #оон #климкин #миротворцы
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