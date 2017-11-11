Киев, 11 ноября. Украина, США, ФРГ и Франция практически разработали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. Об этом в пятницу заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

В эфире телеканала «Интер» Климкин сообщил, что беседовал со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, в результате чего были согласованы основные параметры общей позиции.

«У нас фактически готов текст резолюции, наш проект. Я имею ввиду наш, потому что это и США, и Германия, и Франция, и работаем с Великобританией с очень четкой логикой», — сообщил глава МИД Украины.

США выступили с инициативой ввести на территорию Донбасса 20 тыс. международных миротворцев. Ожидается, сообщала «Газета.ру», что в ближайшее время Вашингтон обсудит это предложение с российской стороной.

Полномочный представитель Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин заявил, в свою очередь, что озвученная Вашингтоном численность миротворческого контингента превышает «разумную необходимость».