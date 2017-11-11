Политолог оценил предложение российского депутата разорвать отношения с США

Москва, 11 ноября. Предложение депутата Госдумы разорвать дипотношения с США и «закрыть небо» радикально, но таким образом США дали понять, что Москва рассматривает такую возможность в ответ на антироссийскую политику. Такое мнение высказал профессор РУДН Юрий Почта.

По мнению профессора, на сегодняшний день отношения Москвы и Вашингтона «на уровне худших времен холодной войны или того хуже».

«Существует вполне обоснованная точка зрения: если бы у России не было ядерного оружия, ее б уже бомбили, как когда-то Югославию. Запад смотрит на РФ как на страну, проигравшую холодную войну и обязанную подчиняться», — заявил политолог.

Однако, как подчеркнул Почта, Москва не собирается подчиняться Западу и отстаивает свой суверенитет, что «раздражает и злит США». Это и привело к нынешней политики США «по сдерживанию» России».

Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы депутат от КПРФ Николай Харитонов предложил разорвать дипотношения с США, заявляя, что «США накалили ситуацию до предела».

Предложение коммуниста политолог назвал «радикализмом», но при этом отметил, что «Вашингтон теперь точно знает: в Москве рассматривают такую меру в ответ на недружественные действия Вашингтона».