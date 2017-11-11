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Политика
Политолог оценил предложение российского депутата разорвать отношения с США
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    Политолог оценил предложение российского депутата разорвать отношения с США

    0:12  11 Ноября 2017
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    Политолог оценил предложение российского депутата разорвать отношения с США

    Москва, 11 ноября. Предложение депутата Госдумы разорвать дипотношения с США и «закрыть небо» радикально, но таким образом США дали понять, что Москва рассматривает такую возможность в ответ на антироссийскую политику. Такое мнение высказал профессор РУДН Юрий Почта.

    По мнению профессора, на сегодняшний день отношения Москвы и Вашингтона «на уровне худших времен холодной войны или того хуже». 

    «Существует вполне обоснованная точка зрения: если бы у России не было ядерного оружия, ее б уже бомбили, как когда-то Югославию. Запад смотрит на РФ как на страну, проигравшую холодную войну и обязанную подчиняться», — заявил политолог.

    Однако, как подчеркнул Почта, Москва не собирается подчиняться Западу и отстаивает свой суверенитет, что «раздражает и злит США». Это и привело к нынешней политики США «по сдерживанию» России».

    Ранее в ходе пленарного заседания Госдумы депутат от КПРФ Николай Харитонов предложил разорвать дипотношения с США, заявляя, что «США накалили ситуацию до предела».

    Предложение коммуниста политолог назвал «радикализмом», но при этом отметил, что «Вашингтон теперь точно знает: в Москве рассматривают такую меру в ответ на недружественные действия Вашингтона». 

    «И это серьезная тема для размышлений американской власти – ухудшить диалог можно до точки невозврата», — цитирует слова профессора ФБА «Экономика сегодня».

    Политолог оценил предложение российского депутата разорвать отношения с США

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #трамп
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