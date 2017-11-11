Нью-Йорк, 11 ноября. Проведение встречи лидеров России и США было бы выгодно для обеих стран, заявил в пятницу бывший посол США в России Томас Пикеринг.

В интервью телекомпании CNN политик отметил, что у президентов США и России «есть широкий круг вопросов для обсуждения», поскольку «президент Трамп и президент Путин — два самых влиятельных политика в мире».

Экс-посол отметил, что двусторонние отношения омрачают разбирательства о якобы вмешательстве российской стороны в предвыборную гонку в США.

«Было бы полезно изменить ситуацию. Это выгодно для обеих наших стран», — сказал Пикеринг.

Путин и Трамп встретили в пятницу во время церемонии фотографирования участников саммита АТЭС во Вьетнаме. Путин вышел к церемонии немного раньше и вместе с другими лидерами занял место на специальном подиуме. Одним из последних пришел Трамп, который разместился по правую руку от российского президента. Как сообщала «Газета.ру», они поприветствовали друг друга рукопожатием. Больше Путин и Трамп на саммите не встречались.

Владимир Путин. Биография.