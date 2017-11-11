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Политика
Встреча Путина и Трампа выгодна для обеих стран — экс-посол США в РФ
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    Встреча Путина и Трампа выгодна для обеих стран — экс-посол США в РФ

    0:00  11 Ноября 2017  /обновлено: 0:19  11 Ноября 2017
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    Встреча Путина и Трампа выгодна для обеих стран — экс-посол США в РФ

    Нью-Йорк, 11 ноября. Проведение встречи лидеров России и США было бы выгодно для обеих стран, заявил в пятницу бывший посол США в России Томас Пикеринг.

    В интервью телекомпании CNN политик отметил, что у президентов США и России «есть широкий круг вопросов для обсуждения», поскольку «президент Трамп и президент Путин — два самых влиятельных политика в мире».

    Экс-посол отметил, что двусторонние отношения омрачают разбирательства о якобы вмешательстве российской стороны в предвыборную гонку в США. 

    «Было бы полезно изменить ситуацию. Это выгодно для обеих наших стран», — сказал Пикеринг.

    Встреча Путина и Трампа выгодна для обеих стран — экс-посол США в РФ

    Путин и Трамп встретили в пятницу во время церемонии фотографирования участников саммита АТЭС во Вьетнаме. Путин вышел к церемонии немного раньше и вместе с другими лидерами занял место на специальном подиуме. Одним из последних пришел Трамп, который разместился по правую руку от российского президента. Как сообщала «Газета.ру», они поприветствовали друг друга рукопожатием. Больше Путин и Трамп на саммите не встречались.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #трамп #аммитатэс
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