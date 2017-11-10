Прекращены поисковые работы на месте обрушения дома в Ижевске

Ижевск, 10 ноября. Поисковые работы на месте частичного обрушения жилого дома в Ижевске завершены, сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в спасательном ведомстве, работы на месте обрушения дома были завершены в 23.00 мск.

Ранее в четверг сообщалось, что спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины, чья личность пока не установлена. Таким образом число жертв обрушения дома возросло до семи человек.

Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура, сообщала «Газета.ру».

Ранее стало известно, что в отношении сына хозяйки квартиры, в которой произошел хлопок газа, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.