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Общество
Прекращены поисковые работы на месте обрушения дома в Ижевске
Общество
Прекращены поисковые работы на месте обрушения дома в Ижевске
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    Прекращены поисковые работы на месте обрушения дома в Ижевске

    23:43  10 Ноября 2017
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    Прекращены поисковые работы на месте обрушения дома в Ижевске

    Ижевск, 10 ноября. Поисковые работы на месте частичного обрушения жилого дома в Ижевске завершены, сообщил представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

    Как сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в спасательном ведомстве, работы на месте обрушения дома были завершены в 23.00 мск.

    Ранее в четверг сообщалось, что спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины, чья личность пока не установлена. Таким образом число жертв обрушения дома возросло до семи человек.

    Прекращены поисковые работы на месте обрушения дома в Ижевске

    Суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура, сообщала «Газета.ру»

    Ранее стало известно, что в отношении сына хозяйки квартиры, в которой произошел хлопок газа, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве. 

    Автор: Олеся Волкова
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    #мчс #обрушение #чп #ижевск #происшествия #взрывгаза
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