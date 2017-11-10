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Он не был шутником, он был просветителем: соцсети скорбят о гибели Задорнова
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    Он не был шутником, он был просветителем: соцсети скорбят о гибели Задорнова

    23:29  10 Ноября 2017
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    Он не был шутником, он был просветителем: соцсети скорбят о гибели Задорнова

    Москва, 10 ноября. В четверг на 70-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался российский сатирик и писатель Михаил Задорнов. Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким Задорнова и скорбят вместе с ними.

    «Своими рассказами Михаил Задорнов всегда помогал «посмотреть на себя со стороны». Он не был шутником, он был просветителем. Он подавал жизнь как она есть, без заискивания перед публикой. «Только в нашей стране»… «Только наши люди»…», — пишет @Little_Owl_A в Twitter.

    «Для меня М.Задорнов не только сатирик. Он историк, филолог, патриот, человек очень неравнодушный к судьбе России, её народа, нашего будущего. Он о многом призывал задуматься, и многие СТАЛИ ДУМАТЬ. СПАСИБО, Михаил Николаевич!!!!!», — @griskJa.

    «Михаил Задорнов — великий человек, глубокий… русский патриот, философ, исследователь, умнейший из «шоу-звезд». Оставшиеся в живых юмористы — фигляры… Авиаинженер (МАИ), дворянских кровей по матери (род польских шляхтичей)», — пишет @BardakAbrama.

     

    Автор: Олеся Волкова
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    #задорнов #соцсети
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