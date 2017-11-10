Он не был шутником, он был просветителем: соцсети скорбят о гибели Задорнова

Москва, 10 ноября. В четверг на 70-м году жизни после длительной борьбы с онкологическим заболеванием скончался российский сатирик и писатель Михаил Задорнов. Пользователи соцсетей выражают соболезнования родным и близким Задорнова и скорбят вместе с ними.

«Своими рассказами Михаил Задорнов всегда помогал «посмотреть на себя со стороны». Он не был шутником, он был просветителем. Он подавал жизнь как она есть, без заискивания перед публикой. «Только в нашей стране»… «Только наши люди»…», — пишет @Little_Owl_A в Twitter.

Задорнов умер

На самом деле я уважал и гордился этим человеком, он реально был лучший сатирик

Земля пухом, навечно он в сердцах — Лорд Себастьян'чик???? (@_lordik_sebas_) November 10, 2017

«Для меня М.Задорнов не только сатирик. Он историк, филолог, патриот, человек очень неравнодушный к судьбе России, её народа, нашего будущего. Он о многом призывал задуматься, и многие СТАЛИ ДУМАТЬ. СПАСИБО, Михаил Николаевич!!!!!», — @griskJa.

Умер Михаил Задорнов. Вырос на его интеллектуальном юморе. А есть ли другие сатирики, которые могут без закадрового смеха, с несколькими листочками в руке заставить аудиторию ухохатываться?Евдокимова, Альтова, Арлазорова после смерти почти не показывают на ТВ. Теперь и Задорнова( — Айвэн (@Etishkindyx) November 10, 2017

«Михаил Задорнов — великий человек, глубокий… русский патриот, философ, исследователь, умнейший из «шоу-звезд». Оставшиеся в живых юмористы — фигляры… Авиаинженер (МАИ), дворянских кровей по матери (род польских шляхтичей)», — пишет @BardakAbrama.