Политолог сравнил современную международную обстановку с Карибским кризисом

Афины, 10 ноября. Мир балансирует на грани непредсказуемых событий, которые напоминают Карибский кризис 1962 года. Такое мнение высказал заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ профессор Борис Мартынов.

На конференции в Афинах, посвященной 100-летию Октябрьской революции, Мартынов отметил, что сейчас современная международная обстановка находится «в плачевном состоянии».

«Причем, иногда мы даже не оцениваем степень угрозы для международной безопасности», — считает политолог.

Мартынов заявил, что мир перешел грань, которую его отделяла от событий 1962 года (Карибский кризис), подчеркнув, что «это мнение большинства собравшихся специалистов-международников».

«И мир балансирует на грани непредсказуемого», — сказал профессор.

Говоря об отношениях США и России Мартынов отметил, что Вашингтон легкомысленно относится к своим словам, которые с легкостью отвергаются. При этом он подчеркнул, сообщают РИА Новости, что отношения со Штатами необходимо срочно улучшать