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Политолог сравнил современную международную обстановку с Карибским кризисом
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    Политолог сравнил современную международную обстановку с Карибским кризисом

    23:13  10 Ноября 2017  /обновлено: 23:26  10 Ноября 2017
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    Политолог сравнил современную международную обстановку с Карибским кризисом

    Афины, 10 ноября. Мир балансирует на грани непредсказуемых событий, которые напоминают Карибский кризис 1962 года. Такое мнение высказал заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО МИД РФ профессор Борис Мартынов.

    На конференции в Афинах, посвященной 100-летию Октябрьской революции, Мартынов отметил, что сейчас современная международная обстановка находится «в плачевном состоянии». 

    «Причем, иногда мы даже не оцениваем степень угрозы для международной безопасности», — считает политолог.

    Мартынов заявил, что мир перешел грань, которую его отделяла от событий 1962 года (Карибский кризис), подчеркнув, что «это мнение большинства собравшихся специалистов-международников». 

    «И мир балансирует на грани непредсказуемого», — сказал профессор.

    Политолог сравнил современную международную обстановку с Карибским кризисом

    Говоря об отношениях США и России Мартынов отметил, что Вашингтон легкомысленно относится к своим словам, которые с легкостью отвергаются. При этом он подчеркнул, сообщают РИА Новости, что отношения со Штатами необходимо срочно улучшать

    «Но на что мы можем рассчитываем? Непонятно. Трамп может пообещать все, что угодно. Завтра его обещание будет дезавуировано, и мы опять останемся ни с чем», — считает профессор.

    Автор: Олеся Волкова
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    #сша #трамп
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