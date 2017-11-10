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На отметке «минус»: Пушков дал оценку отношениям США и России
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    На отметке «минус»: Пушков дал оценку отношениям США и России

    22:59  10 Ноября 2017
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    На отметке «минус»: Пушков дал оценку отношениям США и России

    Москва, 10 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что российско-американские отношения «зависли на крайней точке маятника на отметке «минус». 

    В своем микроблоге в Twitter сенатор выразил мнение, что отношения Вашингтона и Москвы «зависли на крайней точке маятника на отметке «минус». При этом, по его мнению, «сегодня ничто не способно заставить маятник начать обратное движение».

    На отметке «минус»: Пушков дал оценку отношениям США и России

    Как сообщалось ранее, в пятницу на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием на церемонии совместного фотографирования. После участники саммита направились в зал на прием от имени президента Вьетнама. Как сообщала «Газета.ру», Трамп покинул мероприятие до его завершения. В ходе ужина глава Белого дома и российский лидер не общались.

    Пушков также отметил в Twitter, эта встреча глав двух государств «стала рекордной по краткости».

    «К переговорам Трамп оказался не готов — он связан по рукам и ногам», — заключил сенатор.

    Владимир Путин. Биография.

    Автор: Олеся Волкова
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    #путин #сша #трамп #пушков
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