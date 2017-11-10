На отметке «минус»: Пушков дал оценку отношениям США и России

Москва, 10 ноября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что российско-американские отношения «зависли на крайней точке маятника на отметке «минус».

В своем микроблоге в Twitter сенатор выразил мнение, что отношения Вашингтона и Москвы «зависли на крайней точке маятника на отметке «минус». При этом, по его мнению, «сегодня ничто не способно заставить маятник начать обратное движение».

Как сообщалось ранее, в пятницу на саммите АТЭС в Дананге (Вьетнам) президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга рукопожатием на церемонии совместного фотографирования. После участники саммита направились в зал на прием от имени президента Вьетнама. Как сообщала «Газета.ру», Трамп покинул мероприятие до его завершения. В ходе ужина глава Белого дома и российский лидер не общались.

Пушков также отметил в Twitter, эта встреча глав двух государств «стала рекордной по краткости».

«К переговорам Трамп оказался не готов — он связан по рукам и ногам», — заключил сенатор.

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