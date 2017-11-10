Погранслужба Украины объяснила, за что в аэропорту Киева задержали сына Саакашвили

Киев, 10 ноября. Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины Олег Слободян объяснил, за что был задержан несовершеннолетний сын экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в аэропорту. По его словам, мальчика никто не встречал.

В пятницу Саакашвили заявил, что его сына задержали в киевском аэропорту и два часа держали в отдельной комнате без объяснения причин.

Слободян подтвердил, что около 18.30 (19.30 мск) в аэропорт Борисполь из Тбилиси прилетел «несовершеннолетний гражданин-нерезидент Украины». По его словам, ребенка в воздушной гавани никто не встречал.

«После того, как в аэропорт прибыл отец данного гражданина (около 20.00), пограничники оформили факт пересечения границы несовершеннолетним гражданином и убедились, что сын встретился с отцом», — написал Слободян на своей странице в Facebook.

Отметим, сам Саакашвили заявлял, что его сына сопровождал сотрудник грузинской службы государственной охраны, находящийся в официальной командировке.

По словам Слободяна, сопровождающего не пропустили через границу «из соображений безопасности».