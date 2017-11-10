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Политика
Политолог рассказал, что скрывается за планом США по миротворцам в Донбассе
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    Политолог рассказал, что скрывается за планом США по миротворцам в Донбассе

    22:47  10 Ноября 2017
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    Политолог рассказал, что скрывается за планом США по миротворцам в Донбассе

    Москва, 10 ноября. Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков прокомментировал ранее появившуюся в западных СМИ информацию о намерении США предложить России план по размещению в Донбассе 20 тысяч миротворцев.

    По его словам, важно определить, в чем будет заключаться цель миротворцев, так как США и Украина считают, что миротворческий контингент должен размещаться на границе России, однако Москва выступает против такого развития событий.

    «Если они приходят разграничить конфликтующие стороны, тогда мы возвращаемся к минским соглашениям, тогда мы понимаем, что есть определенные стороны конфликта. Киев пытается признать Россию стороной конфликта, это сделать может только Международный уголовный суд, но таких заявлений не было. Россия не является стороной конфликта», — сказал Судаков в комментарии RT.

    Ранее глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что 20 тысяч миротворцев принесут Донбассу больше вреда, чем пользы. По его словам, это слишком много для мониторинговой миротворческой операции.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #сша #донбасс #украина #оон #миротворцы
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