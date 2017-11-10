Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до семи
Ижевск, 10 ноября. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело седьмого погибшего.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, личность и возраст погибшей женщины пока не установили.
Напомним, в минувший четверг из-за взрыва бытового газа произошло обрушение части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. Восемь квартир были полностью разрушены. На данный момент опознаны шестеро погибших.
Как сообщала «Газета.ру», суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.
В СК РФ сообщили о задержании Александра Копытова, который проживал вместе с матерью в квартире, где, предположительно, находился эпицентр разрушения.