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Общество
Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до семи
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    Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до семи

    22:27  10 Ноября 2017
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    Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до семи

    Ижевск, 10 ноября. Число погибших при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске после взрыва бытового газа увеличилось до семи человек, сообщил представитель оперативного штаба на месте ЧС.

    Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома тело седьмого погибшего.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, личность и возраст погибшей женщины пока не установили.

    Напомним, в минувший четверг из-за взрыва бытового газа произошло обрушение части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж. Восемь квартир были полностью разрушены. На данный момент опознаны шестеро погибших.

    Число жертв обрушения дома в Ижевске возросло до семи

    Как сообщала «Газета.ру», суббота и воскресенье объявлены в Удмуртии днями траура.

    В СК РФ сообщили о задержании Александра Копытова, который проживал вместе с матерью в квартире, где, предположительно, находился эпицентр разрушения.

    Автор: Олеся Волкова
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    #обрушение #ижевск #происшествия #взрывгаза
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