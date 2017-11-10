РФ и Финляндия создали прямую линию связи для предотвращения инцидентов на Балтике

Москва, 10 ноября. Военные России и Финляндии организовали прямую линию телефонной связи для предотвращения инцидентов на море и в воздухе, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Прямую линию телефонной связи организовали между Национальным центром управления обороной РФ и Объединенным штабом ВС Финляндии для «предотвращения инцидентов на море и в воздухе».

Линию ввели в эксплуатацию 1 ноября. Она будет работать круглосуточно.

Как отметили в Минобороны РФ, главная цель нововведения — «укрепление доверия и повышение транспарентности военной активности в регионе Балтийского моря».