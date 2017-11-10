Глава Роскомнадзора допустил прекращение деятельности ряда американских СМИ в РФ

Москва, 10 ноября. Ограничительные меры в отношении СМИ, финансируемых из-за рубежа и распространяющих нежелательный контент, могут включать в себя приостановку или прекращение их деятельности. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в эфире телеканала «Россия-1».

«Поправки будут содержать полномочия по введению самых разнообразных санкций по отношению к американским СМИ, начиная от маркировки их продукции как иностранный агент и заканчивая приостановкой или прекращением деятельности», — пояснил Жаров.

Он также добавил, что данные меры будут применяться в отношении информационных ресурсов и иностранных СМИ, которые не зарегистрированы на территории России, но распространяют социально значимую информацию.

Ранее Минюст США потребовал зарегистрировать телеканал RT в качестве иностранного агента. Ведомство пригрозило арестом руководства и имущества телеканала, если требование не будет выполнено, передает телеканал «360».