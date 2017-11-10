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Россия
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В Петербургском метрополитене объяснили причину запаха гари в метро в час пик
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    В Петербургском метрополитене объяснили причину запаха гари в метро в час пик

    22:10  10 Ноября 2017
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    В Петербургском метрополитене объяснили причину запаха гари в метро в час пик

    Санкт-Петербург, 10 ноября. Пассажиры Петербургского метрополитена сообщили о задымлении и запахе гари на «красной» ветке. Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП. Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

    «На Балтийской воняет гарью поезда стоят, все в дыму», — пишет Светлана Белова.

    При этом в комментариях под ее постом появились несколько аналогичных жалоб. По их словам, запах гари чувствуется и станциях метрополитена «Технологический университет» и «Нарвская», а также на станциях «Фрунзенская» и «Московские ворота».

    Однако в пресс-службе петербургской подземки заверили, что возгорания не было, а запах проник в метрополитен с поверхности через вентиляционную шахту.

    «Просто наверху что-то горит, а через вентиляционную шахту к нам попадает. У нас все нормально», — сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

    Также отмечается, что задержки поездов могут быть связаны с закрытием станции «Звенигородская» на четыре минуты, где был обнаружен бесхозный предмет, передает «Комсомольская правда — Санкт Петербург».

    Автор: Алексей Громов
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    #метрополитен #санкт-петербург #задымление
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